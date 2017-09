Coafuri pentru mirese cu părul lung 2017

Vă prezentăm o colecție de coafuri pentru mirese cu părul lung în 2017, niște stiluri care sunt frumoase şi în trend.

Dragele noastre cititoare, primul lucru prezentat în colecţia noastră de colecție de coafuri pentru mirese cu părul lung sunt coafurile down. Potrivit tendințelor din 2017 puteţi purta orice stil de coafură down, începând de la ultra-sleek, drept şi onduleuri libere, până la bucle proeminente sau păr neted lăsat pe spate. Desigur, nu mai e nevoie să vă spunem cât de șic, elegante, încântătoare şi pline de farmec sunt toate aceste coafuri par lung pentru mirese in 2017, nu-i așa? Nu credeţi că rochiei de mireasă i s-ar potrivi un look cu părul lăsat liber? Sau poate nu sunteţi chiar încântată să aveţi o astfel ce coafură în ziua nunţii? Atunci, de ce nu încercaţi să vă legaţi părul într-o coadă sau să îl împletiţi? Indiferent ce veţi alege, asiguraţi-vă că veți impresiona lumea în ziua voastră specială cu un look simplu, spectaculos şi ademenitor.

Un alt stil minunat este reprezentat de coafura half-down-half-up (jumătate jos, jumătate sus), care vine în stiluri delicate, moi şi atractive.

Stilurile up se numără și ele printre coafurile favorite ale acestui an în ceea ce privește look-urile pentru mirese. Daţi-mi voie să vă spun că anul acesta vin în forme mai sexy, mai fermecătoare şi mai uimitoare ca înainte. Cel mai important lucru pe care ar trebui să îl ştiți acum e că puteţi opta pentru orice fel de coafură ridicată, cum ar fi French twists, cocuri şi multe altele.

Mai sunt încă două lucruri importante pe care ar trebui să le ştiţi:

Primul lucru e că puteţi lăsa coafura de nuntă puțin dezordonată. Da, dragelor, puteţi adopta un asemenea stil! Cine vă poate împiedica? Puţină răvăşeală nu deranjează pe nimeni. În schimb poate adauga un efect plăcut look-ului dumneavoastră…

Al doilea lucru e că vă puteţi accentua coafura şi cu împletituri, pe lângă accesoriile obişnuite, cum ar fi bandane, coroniţe sau flori. Al treilea și ultimul lucru pe care trebuie să îl faceţi când alegeţi coafura e să luaţi în considerare forma feţei, felul părului, dar şi rochia de mireasă şi tema nunţii.