Este timpul sa afli care sunt tendintele pentru unghii in 2017 si sa creezi niste modele indraznete si moderne. Manichiurile japoneze si 3D au servit intotdeauna ca cea mai buna inspiratie pentru cosmeticieni.

Devotatele unghiilor moderne stiu deja ce impact vizual pot avea accesoriile asupra aparitiei. Cele mai bune produse iti dau sansa sa scoti la iveala ce este mai bun din lungimea si forma unghiilor tale. Testeaza-ti abilitatile si experimenteaza cateva dintre aceste tendinte unghii 2017.

Priveste mai indeaproape aceste modele indraznete si in voga. Verifica cele mai impresionante modele care pot fi aplicate foarte simplu pe niste unghii bine sculptate.

Devino o experta a celor mai noi tehnici si foloseste-ti indemanarea pentru a-ti uimi prietenele cu o manichiura minunata in 2017. Investeste intr-o trusa de calitate, care sa includa o paleta bogata de nuante si cele mai bune instrumente de sculptat. Ia initiativa acum si nu lasa monotonia sa te domine. Inspira-te din aceste tendinte pentru unghii in 2017. Foloseste instrumente bonus ca: abtidilduri, margele, sclipici pentru a da stralucire unghiilor si pentru a te evidentia intr-o multime cu un stil original. Alege din aceasta gama larga de tendinte, care pot fi incorporate in imaginea ta.

Elementele fructate, florale si alte imprimeuri populare pot fi folosite pentru a decora unghiile. Viziteaza salonul de frumusete sau economiseste bani creandu-ti manichiura acasa. Creeaza niste unghii sculptate folosind cele mai noi produse. Garanteaza durabilitatea unei manichiuri pregatindu-ti bine unghiile. Curata si hidrateaza unghiile pentru a te salva de la un esec…

Modelele complexe sunt pentru acelea carora nu le este teama sa poarte o manichiura moderna. Pe de alta parte, vei gasi tendinte simple si elegante, pe care le poti adapta la preferintele tale.