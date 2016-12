Craciunul este una dintre sarbatorile importante ale fiecarui an, de aceea avem nevoie sa aratam si sa ne simtim bine, astfel ca trebuie sa stim cum ne imbracam de Craciun. Ca orice femeie, te gandesti ce sa porti intr-o astfel de zi, incat sa ai o imagine moderna, dar si comoda pentru tine.

Cum ne imbracam de Craciun?

In functie de starea ta de spirit, de locatia si de anturajul in care vei petrece sarbatoarea, alege si hainele pe care le vei imbraca. Stim destul de bine ca nuantele specifice iernii sunt rosul, verdele, albul, argintiul, auriul, negrul completand oarecum linia de nonculori moderne care se potrivesc oricarui eveniment. Incearca sa faci combinatii potrivite cerand sfatul unui profesionist sau, pur si simplu, parerea unei prietene care se pricepe cand vine vorba de acest domeniu.

Cum ne imbracam de Craciun cand iesim cu colegii:

Poti incerca sa creezi o tinuta cu accente baroce, cu imprimeuri si texturi bogate, metalice. Exista anumite zile din an in care trebuie sa arati impecabil. Fie ca petreci Craciunul in familie, cu prietenii sau la birou impreuna cu niste colegi, alege sa porti un sacou si pantaloni clasici cu ceva stralucitor, din brocart. Daca alegi o rochie cu imprimeuri, accesorizeaz-o cu niste pantofi in culori nude, negri sau metalici. Daca vrei sa porti o pereche de pantaloni din brocart, potriveste-i cu o camasa cu nasturi si pantofi cu toc. De asemenea, poti folosi o poseta roz din brocart.

Cum ne imbracam de Craciun cand luam masa cu parintii?

Tinutele traditionale sunt unele dintre cele mai selectate in acest sezon. Reprezinta o tendinta boema pentru iarna. Gandeste-te la imprimeurile florale negre, catifea si broderie. Poarta o rochie cu imprimeuri florale negre, adauga un sacou din catifea peste aceasta si incalta niste pantofi negri cu toc. Sau alege un pulover tricotat inflorat si adauga niste pantaloni lucitori, cu paiete si incaltari decupate la degete. Poti inlocui pantofii cu niste botine rosii traditionale, pe care sa le asortezi la o rochie alba si un fular de blana. Acum ai creat o imagine moderna, bine sculptata, traditionala!

Cum ne imbracam de Craciun cand iesim in oras?

Tinutele metalice implica obiecte de vestimentatie, dar si accesorii. O rochie este mai bine evidentiata prin accesorizarea cu bijuterii. Fie ca alegi o astfel de rochie sau o tunica cu aplicatii din bijuterii, cu pantaloni negri; tine minte sa alegi pantofii intr-o culoare care sa atenueze imaginea.

Nu te teme sa porti aceste tinute. Sunt niste tinute moderne, care vor atrage atentia oriunde te-ai afla, unele prin simplitate, altele prin sofisticare, in functie de starea si preferintele tale. Incearca sa combini obiectele vestimentare, incat sa completezi sau sa atenuezi imaginea lor prin accesorii mai simple sau mai complicate, dar sa pastrezi accente specifice sarbatorii traditionale de Craciun…