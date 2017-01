Ce este febra hemoragica?

Febra hemoragica virala este cauzata de un grup mare de virusuri responsabile de boli cu potential letal. In sens general, termenul este sinonim cu un sindrom multisistemic, mai multe organe fiind afectate, si avand ca simptome asociate hemoragii, unele dintre ele putand conduce chiar si la deces.



Cate tipuri de febra hemoragica exista?

In functie de familiile de virusuri ce o cauzeaza, febra hemoragica poate fi de mai multe feluri: febra hemoragica Ebola, febra hemoragica Marburg, febra Lassa, febra Dengue, sindromul pulmonar cu hantavirus sau febra galbena.

Insa, indiferent de tip, toate prezinta cateva manifestari comune. Astfel, toate afecteaza organe multiple, deteriorand vasele de sange si influentand negativ capacitatea de autoreglare a organismului. Febra hemoragica Ebola sau Marburg pot duce rapid la moarte.

Ca arie de raspandire, febra hemoragica se intalneste peste tot in lume, insa este favorizata de mediile din care lipseste igiena. Aici,virusurile sunt transportate de animale si transmise oamenilor. Spre exemplu, in zonele rurale ale Africii de Vest, sobolanii poarta si transmit populatiei umane virusul generator al febrei Lassa.

Adeseori, turistii se infecteaza cu virusuri cauzatoare de febra hemoragica, odata ce intra in contact direct sau indirect cu apa, animalele sau populatia locala din zonele cu risc.

Care sunt cauzele febrei hemoragice?

Cauza generala a febrei hemoragice este reprezentata de virusuri ce pot fi transmise atat de la animal la om, cat si de la om la om. Virusurile traiesc si se inmultesc in organismele unor mamifere, pasari sau insecte, precum: tantarii, capusele, sobolanii sau liliecii.

Modalitatea frecventa de contaminare este intepatura insectelor, la care se adauga si contactul direct cu urina, sperma sau fecalele rozatoarelor.

Perioada de incubatie a virusurilor este de 21 de zile de la momentul infectarii.

Ca factori de risc, se pot enumera: frecventarea zonelor geografice infectate, contactul cu persoane contaminate, folosirea consumabilelor medicale nesterile sau anterior utilizate de persoane contaminate, intretinerea de raporturi intime cu parteneri infectati cu virusuri.

Care sunt simptomele febrei hemoragice?

In cadrul simptomatologiei specifice, semnele difera de la tip la tip, insa prezinta initial o gama generala de manifestari clinice comune: febra ridicata, oboseala acccentuata, ameteala, dureri musculare, articulare sau osoase, o stare generala de slabiciune a organismului.

La acestea se pot adauga sangerarile potential cauzatoare de moarte, la nivelul tesutului cutanat, in jurul orificiilor (gura,urechi,ochi) sau chiar la nivelul organelor interne.

Alte simptome, precum: starea de soc, disfunctiile neurologice, delirul, coma, insufiecienta renala sau hepatica, se numara in categoria celor agravante si pot conduce la afectarea severa a organelor esentiale (a creierului, inimii, ficatului, splinei sau a plamanilor).

Cum se poate diagnostica febra hemoragica?

La aparitia primelor semne ale bolii, pacientul trebuie sa consulte un medic specialist in boli infectioase. Numai acesta poate realiza o evaluare competenta a bolii si tratamentului optim.

Precizarea zonei din care provine infectarea este unul dintre punctele – cheie ale etapei de diagnosticare, specialistul putand identifica astfel mai rapid si mai bine boala. Medicul va efectua o serie de analize de laborator, in special de sange, ce il vor ajuta la confirmarea diagnosticului.

Chiar si in cazul analizelor de laborator, acestea trebuie efectuate in laboratoare specializate, in conditii de igiena stricta, cu precautie deosebita, pentru a se impiedica astfel raspandirea nedorita a virusurilor.

Care este tratamentul febrei hemoragice?

Nu exista un tratament specific pentru tratarea acestui tip de boala, insa ribavirina, o substanta antivirala, ii poate stopa evolutia, inlaturand in proportii variabile riscul de deces.

Esentiala este ingrijirea suportiva. Administrarea de lichide la nivel intravenos impiedica deshidratarea si ajuta la echilibrarea electrolitica a organismului, iar furnizarea de minerale esentiale contribuie la functionarea sistemului nervos si muscular.

Tratamentul poate include si eliminarea toxinelor din sange prin dializa, mai ales in cazul in care rinichii nu mai functioneaza corect.

Se poate preveni febra hemoragica?

Prevenirea acestei boli poate lua doua forme: la nivel local si la nivel extern.

Astfel, la nivel local, tarile subdezvoltate sau in curs de dezvoltare pot adopta masuri sociale, in sfera medicala si a igienei, a ecologiei sau a economiei, prin care sa se reduca riscul imbolnavirii populatiei locale si astfel sa se reduca riscul transmiterii virusurilor. Accesul la apa, la asistenta medicala, la educatie pot conduce la inlaturarea cauzelor producerii si raspandirii acestei boli.

La nivel extern, tarile dezvoltate pot ajuta pe cele defavorizate, iar turistii care doresc sa viziteze aceste zone geografice expuse riscului trebuie sa fie precauti, sa se vaccineze anterior si sa evite, pe cat posibil,contactul direct cu animalele sau persoanele infectate.

De-a lungul timpului, vaccinarea impotriva „febrei galbene” s-a dovedit eficienta in prevenirea imbolnavirii, vaccin interzis insa femeilor insarcinate si copiilor mai mici de noua luni. Cercetatorii din intreaga lume lucreaza la crearea unor vaccinuri viabile si in alte cazuri de febra hemoragica.

Se recomanda evitarea intepaturilor insectelor, folosindu-se spray-uri, lotiuni sau creme protectoare, purtarea hainelor adecvate (bluze cu maneci lungi, pantaloni lungi sau confectionate din materiale speciale, precum sunt acelea acoprite cu un strat protector de permetrin, o substanta chimica sintetica, avand rol insectricid, acaricid, repelent)…

O alta modalitate de preventie a imbolnavirii este izolarea spatiilor de locuit sau a adaposturilor temporare din zonele predispuse la infectare, cu plase contra insectelor sau prin plasarea dispozitivelor care impiedica patrunderea rozatoarelor.