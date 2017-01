Ce machiaj ti se potriveste in functie de zodie

Daca e sa ne gandim la ipoteza conform careia din momentul in care ne nastem, viata noastra este influentata de toate Planetele, de Soare si de modul in care acestea se misca in fiecare luna, ei bine, nu este greu sa ne imaginam si lucrurile pe care urmeaza sa le povestim in continuare.

In functie de zodia in care v-ati nascut, va vom spune ce machiaj vi se potriveste si, mai important decat atat, ce va avantajeaza si va scoate in evidenta personalitatea si trasaturile de caracter.

Berbec

Nu aveti nevoie de foarte mult machiaj pentru a iesi in evidenta, deoarece Mama Natura a fost foarte generoasa din acest punct de vedere. Un luciu de buze natural, pal, si cateva linii subtile la nivelul ochilor reprezinta tot ce va trebuie.

Taur

Sunteti o femeie destul de cocheta si atenta la fiecare detaliu, asa ca intotdeauna veti fi atenta la orice tine de frumusetea exterioara. Culorile pentru fard sunt rozul si verdele, iar rujul va fi asortat intotdeauna la tinuta.

Gemeni

Va doriti intotdeauna sa surprindeti si ati fi in stare ca la fiecare aparitie in public sa aveti un cu totul alt machiaj. Insa, nu este posibil asa ca veti folosi violet sau albastru mai mereu pentru a iesi din monotonia zilnica.

Rac

Sunteti o romantica incurabila, asa ca va veti axa pe nuantele de roz, turcoaz sau albastru, la fard. Pentru un volum suplimentar, veti apela la gene false, iar pentru ruj, rozul va fi intotdeauna preferatul dumneavoastra.

Leu

Va doriti sa fiti mereu in centrul atentiei si sa vi se faca foarte multe complimente. Rujul rosu este de nelipsit din trusa dumneavoastra, iar machiajul pin-up vi se potriveste de minune.

Fecioara

Avand in vedere ca sunteti o zodie guvernata de Pamant, veti aborda mereu un machiaj care contine nuante din elementele acestuia. Pentru buze, veti evita folosirea rujului si il veti inlocui cu un luciu de buze.

Balanta

Sunteti o fire creativa si va place sa experimentati tot ce este nou. Tenului dumneavoastra i se potrivesc violetul sau auriul, iar pentru ruj, va veti axa pe nuante tari.

Scorpion

Sunteti singura nativa care adopta un look si un machiaj negru, gri, sobru si nu va place absolut nimic cand vine vorba de culori, referindu-ne strict la nuantarea ochilor. La ruj insa, preferabil este rosul sau rozul.

Sagetator

Sunteti o fire extrem de nonconformista cand vine vorba de machiaj. Daca ati putea sa folositi toata paleta de culori, ati face-o fara ezitare. Vi se potrivesc culorile neon, sau cele electrice.

Capricorn

Nu va place sa experimentati prea mult si adoptati un look sigur, in nuante de maro sau auriu. Pentru buze insa intindeti o nota mai spre extreme, spre un roz sau chiar visiniu.

Varsator

Sunteti atenta pe internet la tot ce este in voga in orice sezon in parte si va achizitionati tot ce va este necesar pentru aceste machiaje. Cel potrivit pentru dumneavoastra trebuie sa fie alcatuit din violet sau albastru, neaparat sidefate…

Pesti

Sunteti o fire extrem de sensibila si nu va place sa va puneti prea multe pe fata sau sa aveti un ten incarcat. Veti da nota intregului machiaj prin conturarea ochilor in albastru si negru.