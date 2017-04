Sosul Aioli cu usturoi si ierburi aromatice isi are originea in zona mediteraneana si este ideal in special pentru gratare sau ca inlocuitor pentru maioneza.

Sosul Aioli cu usturoi si ierburi aromatice este sanatos si contine putine calorii. Aroma sa inedita este completata de rozmarin, busuioc, ulei de avocado si suc natural de lamaie.

Ingrediente pentru sos Aioli cu usturoi si ierburi aromatice:

1 ou proaspat

1 lingurita suc de lamaie proaspat stoarsa

¼ lingura mustar pudra sau seminte de mustar macinate

½ cana ulei de avocado

½ cana ulei de masline

½ lingurita de usturoi zdrobit

1 lingura de rozmarin maruntit

½ lingurita busuioc proaspat, maruntit

sare

piper

Mod de preparare pentru sos Aioli cu usturoi si ierburi aromatice:

Intr-un robot de bucatarie puneti oul, sucul de lamaie si pudra de mustar, pe care le procesati.

Adaugati treptat uleiul de avocado si uleiul de masline, apoi procesati bine ca sa se integreze complet.

Dupa ce ati obtinut o consistenta asemanatoare cu cea a maionezei, presarati sare si piper, dupa care continuati sa procesati pentru a se amesteca bine. Adaugati bucatile de usturoi, rozmarin si busuioc si procesati pana cand se integreaza, iar amestecul capata o textura fina…

Pofta buna!