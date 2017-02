HOROSCOP: Invata cum sa il seduci, in functie de zodie

Se intampla destul de des, sa te intalnesti cu o persoana care simti ca ti-ar pune capac din primele doua vorbe pe care ti le-ar adresa, insa primii pasi sunt extrem de dificili, asa ca n-ar fi rau daca ai avea cateva indicii, inca de la inceput, pentru a sti cum sa il seduci si sa il aduci fix unde iti doresti.

Invata cum sa il seduci in functie de zodie, cu ajutorul trucurilor pe care ti le vom prezenta in cele ce urmeaza:

Berbec

Pentru a-l cuceri, trebuie sa-i dai senzatia ca esti o prada pe care cu greu poate pune mana. Nu te lasa usor si poti fi chiar indiferenta. Daca te place, instinctul lui va face totul pentru tine.

Taur

Avand in vedere ca el este tipul familist, va fi pe deplin atras de tine, daca il suprinzi cu ceva romantic: o cina sau o escapada in doi ar fi cele mai bune moduri in care o poti face.

Gemeni

Pe el il poti seduce prin tot felul de jocuri, dar va fi implicat 100% doar in momentul in care veti face dragoste. Trebuie sa-l surprinzi de fiecare data si sa nu-i lasi timp sa se plictiseasca.

Rac

Un Rac are nevoie de siguranta pentru a se desfasura. Fa-l sa se simta iubit si da-i certitudinea ca pentru tine e mult mai important si nu este doar o aventura. Sustine-l si sprijina-l in toate demersurile sale.

Leu

Trebuie sa stii ca daca ti-ai ales un Leu, trebuie sa-l faci zilnic sa se simta ca atare. Nevoile lui sa fie mai presus de ale tale si ceea ce isi doreste sa fie porunca pentru tine, daca iti doresti o relatie frumoasa.

Fecioara

Este un perfectionist, asa ca daca il vei lasa pe el sa se ocupe de majoritatea lucrurilor, probabil va fi multumit si se va declara de-a dreptul cucerit. Il poti seduce cu usurinta, insa trebuie sa ai mare grija de aspectul tau fizic.

Balanta

Trebuie sa fii mereu atractiva, atat pentru el, cat si pentru cei din jur, daca iti doresti o relatie stabila cu un nativ al acestei zodii. Conteaza foarte mult parerea familiei sale fata de tine, asa ca incearca-ti norocul.

Scorpion

Un Scorpion mizeaza foarte mult pe atractia fizica, asa ca daca vrei sa-l seduci, sexul este cel mai simplu mod de a-i atrage atentia. Fii inventiva in prima faza, pentru ca mai apoi sa-i captezi usor atentia cu o conversatie care sa-i stimuleze inteligenta.

Sagetator

Sagetatorilor le plac lucrurile extreme, aventurile sau tot ce le pune sangele in miscare. Uimeste-l cu ceva wow, cu ceva ce nu ar face orice fata. Arata-i ca ai fi in stare de lucruri nebunesti cu si pentru el.

Capricorn

El isi doreste sa fie barbat in adevaratul sens al cuvantului. Lasa-l pe el sa ia decizii si gadila-i orgoliul de cate ori ai ocazia. Sustine-l cand vine vorba de ascensiunea profesionala si nu cere prea multe explicatii.

Varsator

Pentru a mentine flacara aprinsa, trebuie sa fii indiferenta si sa nu arati din prima ca ti-ai dori ca el sa fie tatal copiilor tai. Nu-l speria cu prea multe responsabilitati si incearca sa fiti liberi, dar impreuna…

Pesti

Avand o fire romantica, se lasa usor cucerit daca-i acorzi putina atentie. Vorbeste-i despre tine si lasa-l sa patrunda usor in sufletul tau. Sentimentele pentru el sunt extrem de importante, asa ca fii sigura ca ii spui mereu ceea ce simti.