Top 5 femei obsedate de barbati in functie de zodie

Lipsa atentiei si afectiunii din familie atrage dupa sine o necesitate de a fi mai mereu inconjurata de cate un domn, in orice moment al vietii. Nu putine sunt cele ce se pot declara de-a dreptul obsedate de compania unuia sau a mai multor barbati doar din acest fapt sau doar pur si simplu ca le incanta actul cuceririi.

In continuare vom dezbate mai pe larg acest subiect si vom vedea care sunt cele cinci femei care se numesc a fi obsedate de barbati, in functie de zodie, deoarece si de aceasta data Planetele ne influenteaza intr-un anumit mod, aceasta fiind o caracteristica definitorie a personalitatii.

Gemeni

Nativii acestei zodii sunt persoane carora le sta capul numai la sex si la tot ce inseamna cucerire. Scopul lor nu este de a se distra sau a socializa cand ies in oras ori merg la o petrecere, ci de a-si gasi posibili parteneri sexuali sau doar o simpla prada a nevinovatului flirt. Femeile stiu ce si cum sa vorbeasca pentru a obtine de la orice barbat tot ceea ce isi doresc si pentru a-i aduce pe drumul dorit de ele. Le place sa schimbe barbatii ca pe sosete, deoarece sunt de parere ca inca nu s-a nascut cel care sa le puna capac.

Rac

Poate nu ati fi crezut, dar femeile Rac sunt pe locul doi in acest top, pentru ca majoritatea sunt obsedate de tot ce inseamna nou si sunt de parere ca prezentul le poate aduce ceva mai bun decat trecutul. Cand spunem „ceva mai bun” ne referim strict la siguranta si stabilitate, deoarece dupa aceste lucruri tanjeste mereu nativa acestei zodii. Foarte greu se hotaraste asupra unui barbat, dar atunci cand o face, nimeni nu o mai abate de la drumul ei si se stabileste relativ usor, daca ii este oferit tot ceea ce are nevoie.

Scorpion

Pentru femeia Scorpion conteaza foarte mult felul in care este cucerita. Daca nu reusesti sa faci acest lucru, in mod clar nu-ti va ramane alaturi, deoarece nu ai egalat-o. Da dovada de o intreaga tehnica si se muleaza dupa nevoile fiecarui barbat pe care il intalneste in cale. Nu se rezuma niciodata la unul singur, deoarece nici nu stie cand are nevoie de un bec schimbat sau de o noua masina; intotdeauna trebuie sa aiba un ajutor, mai mult material, decat moral. Deoarece pun accent pe sex, sunt predispuse la a avea mai multi parteneri in acelasi timp, chiar daca sunt implicate sentimental.

Capricorn

Femeile care sunt native acestei zodii cunosc pe de rost arta seductiei si pun mare accent pe tot ce inseamna preludiu, atat din vorbe, cat si prin fapte. Nu se lasa cand vad un barbat interesant si-l vor starni imediat, iar in secunda urmatoare le vei vedea la bratul cui doresc ele. Femeia Capricorn este una care stie ce vrea si nu o intereseaza gura lumii. O vei vedea probabil astazi cu unul, iar maine cu altul, insa nu te ingrijora, este loc si pentru tine, deoarece cu greu se va stabili la casa ei. Pune accent pe petreceri, distractie si tot ce inseamna placere fizica…

Pesti

Chiar daca nu fac sex in momentul in care nu exista si sentimente, femeile Pesti stiu cum sa actioneze si in ce circumstante. Stiu cum sa se joace cu inima unui barbat si cum sa obtina ceea ce-si doresc. Uneori sunt chiar lipsite de scrupule, daca scopul pentru care “lucreaza” un barbat sau chiar mai multi merita si le va satisface pe deplin. Pentru ele nu exista cuvantul “moralitate” si pun mare accent pe senzatiile si trairile de moment pe care reusesc sa le exploateze la maximum.